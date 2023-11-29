الاستعلام عن الحالة الصحية لـ12راكبا أصيبوا في حادث بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 12 شخصا أصيبوا في حادث تصادم أتوبيس عمال على كوبري الكسارة بدائرة الصالحية الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود حادث تصادم أتوبيس عمال على كوبري الكسارة بدائرة الصالحية الجديدة ووجود مصابين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين وعددهم 12 إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم العلاج اللازم.

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كما تم تحرير محضر بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات مرة أخرى.

الإسعافات الأولية للتعرض لكسر في أحد أعضاء الجسم





يقول الدكتور يزن الزرعي أخصائي جراحة العظام والمفاصل إن هناك نوعين من الكسور، الكسـر المغلق: لا يترافق مع تهتك في الجلد، والكسر الـمركب أو المفتوح، وهو الذي يترافـق مع تهتك في الجلد، ويكـون أكثر خطورة.

أعراض الكسور في الجسم

وأضاف الزرعي أنه تختلـف الأعـراض باختلاف المنطقـة المصابـة وشـدة الإصابـة وعمـر الـمريض وعوامـل أخـرى، وتكون أكثر الأعراض شيوعـًا:

- ألم يزداد مع الحركة.

- تشـوه شكـل المنطقـة المصابـة.

- تبدل لون الجلد حول المطقة المصابة.

- عدم القدرة على تحريك المنطقة المصابة.

- يصـاحـب الكسـر المفتـوح نزيـف عـادة بـسبب تهتـك الجلـد.

مـاذا يـجب أن تفعـل في حالة وجود كسر؟

١. إذا كنت قد تلقيت تدريبًا على كيفية التجبير.

٢. إيـقـاف الـنـزيـف بـواسطـة الـضغـط على الجـرح بضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة أو قطعة ملابس نظيفة.

٣. لا تحرّك المنطقة المصابة (خصوصًا الرقبة والعمود الفقري) ولا تحاول أن تعيد العظم المكسور إلى مكانه.

٤. إن لـم يكـن هنـاك اختصاصي متاح على الفور، فضـع جبيـرة على المنطقة التي تقع أعلى مواقع الكسر وأسفلها.

٥. ضـع قطعـًا مـن الـثلج ضمن منشفة أو قطعة قماش على منطقة الإصابة وتجنب وضع الثلج على الجلد مباشرة.

٦. إذا شعـرت بأن الـشخص يعـاني مـن أعـراض صدمـة (الإعياء أو يتنفس بشكل متقطع أو سريع) فمدده مع خفض رأسه عن الجذع قليلًا وارفع ساقيه إذا أمكن.

أسباب حوادث الطرق





وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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