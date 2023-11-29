كواليس جلسة كولر مع لاعبى الأهلى بعد التعادل مع سموحة

الأهلى، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبى الفريق عقب التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وعلمت فيتو أن كولر طلب من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري الممتاز والتركيز في مباراة يانج افريكانز التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الرابعة وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي في دور المجموعات الذي صعد فيها الفريق إلى الدور ربع النهائي بصعوبة بالغة.

Advertisements

ويسافر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلى المدير الاداري الى تنزانيا اليوم الأربعاء وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا عصر غد الخميس وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء وذلك بعد التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا ؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

الأهلى يفوز على ميدياما الغانى

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج افريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث اهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.