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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 - 11- 2023 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الريال ونابولي

الريال ونابولي،فيتو
الريال ونابولي،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023، إقامة  العديد من المباريات والتي يعد أبرزها مباراة ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا والزمالك امام فيوتشر بالدوري المصري.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة


جلطة سراي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة (7:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية)،وسيتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

 بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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ريال مدريد ضد نابولي في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية)  وسيتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال ضد لانس في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بنفيكا ضد إنتر ميلان في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني


ريال مايوركا ضد قادش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة


 فيوتشرضد والزمالك في تمام الساعة (7 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(9 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا مباراة ريال مدريد ونابولي

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