مختار مختار لـ كولر بعد لقطة مباراة سموحة: اسكت وما تردش على الجمهور

الدوري المصري ، أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق أن محمود الجوهري مثله الأعلى في التدريب.



وقال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجوهري اكتشفني في الأهلي وتابعني في قطاعات الناشئين ووقع على الاختيار".



وأضاف: "الجوهري تمسك باستمراري مع الأهلي وتعلمت منه الكثير، وأثر في شخصيتي بشكل كبير، وهو مثلي الأعلى في التدريب".



وعن تتويجه مع الأهلي بالبطولة الأفريقية قال: "من أفضل اللحظات في حياتي، وأعتز بتتويجي مع الأهلي بأول بطولة أفريقية وهذا المكسب فتح الباب لحصد باقي البطولات الأفريقية"





ويرى مختار مختار نجم الأهلي السابق أن كثرة التغييرات التي يقوم بها مارسيل كولر مدرب الفريق الحالي في التشكيل يؤثر سلبا على أداء الأهلي.

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وأكمل:" كثرة التغييرات التي يقوم بها مارسيل كولر في تشكيل الأهلي أثرت سلبًا في الفريق، بجانب ضغط المباريات".



وتابع: الأهلي جاله أمام سموحة 15 ركنية، كلهم عدوا بشكل سلبي، عكس السنة اللي فاتت الكرات الثابتة كانت خطيرة جدا بالنسبة للأهلي.



وواصل: “الطريقة اللي بيلعب بيها الأهلي الكرات الثابتة هذا الموسم طريقة واحدة، والأهلي لما خسر بطولتين مع مارسيل كولر، خلى في توتر عند المدرب، والتحكيم مكانش فيه مشاكل في مباراة سموحة”.

وعلق مُختار مُختار على لقطة جدال مارسيل كولر مدرب الأهلي مع أحد مشجعي الفريق، بعد التعادل مع سموحة.



وقال مختار مختار: "كان لازم مارسيل كولر يكون هادي، وكان لازم يسكت وقت انفعال المشجع، الانفعال وارد، ومينفعش ترد على الجمهور، الانفعال وارد خاصة إن النتيجة سلبية، وكان لازم الأمور تكون أهدى بالنسبة لمارسيل كولر".

كولر: رئيس الحكام لا يناقش الأخطاء وهناك أزمة في الضربات الثابتة

وانتقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طاقم تحكيم مباراة فريقه وسموحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، التي جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

قال: “لا أظن أن رئيس لجنة الحكام يجتمع لمناقشة الأخطاء، خاصة أنه تتكرر ويوجد لاعب في سموحة يستحق الكارت الأحمر ولم يحدث”.

وتابع “لم نقدم أداء جيد في الشوط الأول رغم خلق بعض الفرص والشوط الثاني كان بمثابة مباراة فردية لنا على مرمى سموحة”.

وواصل: “اعترف بوجود أزمة في الضربات الثابتة وتحدثت مع اللاعبين في هذا الأمر”.

وأضاف: “افتقدنا بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات وقائمة مباراة اليوم كانت اضطرارية”.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور أمام سموحة وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

ترتيب الأهلي وسموحة في جدول الدوري المصري

بتلك النتيجة يفقد الأهلي نقطتين في صراع بطولة الدوري المصري، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

أدار مباراة الأهلي وسموحة طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثان”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.