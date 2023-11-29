أحمد مكي يصور "الكبير أوي 8" في مدينة الإنتاج الإعلامي

واصل الفنان أحمد مكي تصوير الجزء الثامن من مسلسله الرمضاني الكوميدي “الكبير أوي”، خلال الفترة الحالية، في عدد من أماكن التصوير الخارجي المختلفة.

وقام المخرج أحمد الجندي بتصوير 7 مشاهد من المسلسل في إستوديوهات الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام التي تقع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويدخل المخرج أحمد الجندي إلى إستوديو التصوير الأساسي في دوار الكبير أوي لتصوير عدد من المشاهد الداخلية خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وكان المسلسل قد واجه مشكلة كبيرة بسبب محمد سلام بعد موقفه من مسرحية “زواج اصطناعي” وانسحابه منها لعدم قدرته على تقديمها في الوقت الذي يقتل فيه أطفال غزة في العدوان الإسرائيلي عليهم.

الأمر ترتب عليه مشاكل كبيرة، حيث رفضت MBC شراء حقوق المسلسل لعرضه على منصتها “شاهد”، كما قامت بحذف أعمال محمد سلام من على المنصة.

ودخل على الخط بيومي فؤاد المشارك في بطولة العمل مع محمد سلام ليقوم بمهاجمته على المسرح بعد العرض الأول للمسرحية، ليحدث خلاف كبير بينهما تسبب في مشاكل داخل لوكيشن تصوير مسلسل “الكبير اوي” ما جعل المخرج أحمد الجندي يحاول التدخل للمصالحة ولكن محمد سلام رفض الأمر.