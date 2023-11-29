الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

الابن العاق، شاب يعتدي على والده بطريقة وحشية بالشرقية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم ابن عاق، على ضرب والده، في محافظة الشرقية بطريقة وحشية والتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) مما نتج عنه إصابته بجروح بالغة بالوجه وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة.

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تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن شاب يبلغ من العمر17 عامًا اعتدى على والده بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية بالوجه نقل على إثرها إلى المستشفى المركزي.

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ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وبحوزته كمية من البودرة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

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