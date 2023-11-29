الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

توفي ولم يشعر به أحد، قصة العثور على جثة أربعيني "متعفنة" في الشرقية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، بدفن جثة أربعيني عثر عليه داخل منزله في حالة تعفن بعد أن تبين بالفحص المبدئي أنه لا توجد شبه جنائية وأن الوفاة طبيعية.

وفاة قاتل عم والده بسبب خلافات الميراث في الشرقية متأثرا بإصابته

 

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الشرقية، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أن مالك الشقة يدعى "ماهر. ق. م"45 عامًا ويقيم بمفرده، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن جزئي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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