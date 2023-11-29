الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار تنفيذ مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة (صور)

مبادرة خليك إيجابي
مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - المركز الإعلامي بالمديرية أمس الثلاثاء، اللقاء الثاني من مبادرة "خليك إيجابي وشارك" الحملة القومية لوحدة المنسقين الإعلاميين، من مركز شباب أبو منجوج بإدارة شباب شبراخيت.

مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة، فيتو
مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة، فيتو

وتنفذ هذه المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف الترويج لإنجازات الدولة المصرية وتعريف الشباب بدور الوزارة في الحراك والمشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، تحت شعار "خليك إيجابي".

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الجدير بالذكر أن وحدة المنسقين الإعلاميين بالوزارة والمركز الإعلامي بالمديرية يلعبان دورًا هامًّا في نشر الوعي والثقافة والمعرفة بالنسبة لشباب مصر، وتوضيح الرؤية الإعلامية لوزارة الشباب وهيئاتها الرياضية لما تنفذه من انشطة وفاعليات ومبادرات، هدفها الوحيد هو خدمة شباب مصر وتحفيز طاقاته الإيجابية، وإلهامه وتعزيز روح الانتماء الوطني والاستماع لآرائهم ومطالبهم، واوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي، وكذا دورهم الهام في المشاركه السياسية، وانهم عماد الدولة المصرية وأملها القادم.
 

وأكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية، أن الشباب هم عماد وأصل كل عمل في الدولة، ويأتي الاهتمام بهم علي رأس أولويات وزارة الشباب والرياضة ودعما من فخامة رئيس الجمهورية، وأنهم هم نواة العمل بالدولة وسلاحها لمواجهة الصعوبات والمعوقات، ولهم كل الدعم والمساندة.

مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة، فيتو
مبادرة "خليك إيجابي وشارك" بمراكز شباب البحيرة، فيتو

 

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة، التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتنفيذ شباب متطوعي المركز الاعلامي بالمديرية.

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البحيرة مديرية الشباب بالبحيرة خليك إيجابي شبراخيت وزير الشباب والرياضة

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