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رياضة

في مباراة مثيرة، مانشستر سيتي يفوز على لايبزيج الألماني بثلاثية بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه لايبزيج الألماني، بثلاث أهداف لهدفين نظيفين، في  المباراة التي جمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

بدأت المباراة بضغط مكثف من لاعبي مانشستر سيتي على حامل الكرة من لاعبي لايبزج، ثم سيطرة للفريق الإنجليزي وتمريرات متتالية في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 11 وعلى عكس سير أحداث اللقاء، نجح لايبزيج في خطف الهدف الأول عن طريق لويس أوبيندا الذي استغل تمريرة طولية من الحارس يانيس بلاسفيتش وصلت إلى أوبيندا المنفرد من منتصف الملعب فسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 16، رد مانشستر سيتي من ركلة حرة نفذها برناردو سيلفا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روبن دياش برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 21، أطلق إيرلينج هالاند تسديدة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس يانيس بلاسفيتش من يمين مرماه.

وفي الدقيقة 30، أطلق ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 33، عاد لويس أوبيندا لاعب لايبزيج وباغت مانشستر سيتي بالهدف الثاني، بعدما انطلق في اتجاه منطقة الجزاء ثم راوغ المدافع يوشكو جفارديول وسدد كرة ارضية سكنت شباك الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 37، أطلق إيرلينج هالاند تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي القيقة 54  مرر فودين الكرة  وضعت هالاند في انفراد تام بالمرمى فسدد كرة بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يمين المرمى.

ونجح مانشستر سيتي في ادراك التعادل من تمريرة ارضية من يوشكو جفارديول من جهة اليسار وصلت إلى فودين داخل منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بالقدم اليمنى ثم سدد بالقدم اليسرى فسكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 71.

وجاء الهدف الثالث لمانشستر بعد  تمريرة من فيليب فودين من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى جوليان ألفاريز المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى في الدقيقة 88.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

لعب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أمام لايبزيج بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: اورتيجا.

خط الدفاع: والكر، روبن دياز، جفارديول، اكانجي.

خط الوسط: رودري، لويس، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليتش، فيل فودين، هالاند.

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا
وجاء ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا قبل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في بالجولة الخامسة كالتالي:

مانشستر سيتي: 12 نقطة.

لايبزيج الألماني: 9 نقاط.

النجم الأحمر الصربي: نقطة وحيدة.

يونج بويز السويسري: نقطة وحيدة.

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