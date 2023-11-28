الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

لجنة من وزارة التنمية تعاين اصطفاف المعدات الهندسية للتأكد من كفاءتها بالمنيا

لجنة من وزارة التنمية
لجنة من وزارة التنمية تعاين اصطفاف المعدات الهندسية،فيتو

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى ومراجعة معدات الحملة الميكانيكية مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تداعيات الطقس السيئ من أمطار وسيول

 

 وجاء ذلك انطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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وفى سياق متصل، تفقدت لجنة من وزارة التنمية المحلية  اصطفاف معدات المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث شهدت اللجنة تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية لمعاينة وفحص كفاءة كافة المعدات والسيارات المشاركة من سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإنقاذ السريع واللودر. 

إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة، ومدى استعدادها لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار والتقلبات الجوية في فصل الشتاء.
 

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