الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام سموحة بدون أهداف في بطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر منتقدا مارسيل كولر مدرب الأهلي: انت بتغير عشان تعمل فارق. فارق إيه اللي يتعمل في عشر دقايق؟ حاجة تعل. ماتش بايخ من أوله لآخره. والفرقتين يستاهلوا يخسروا نقطتين".

 

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ترتيب الأهلي وسموحة في جدول الدوري المصري

 

بهذه النتيجة فقد الأهلي نقطتين في صراع بطولة الدوري المصري، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

 أدار مباراة الأهلي وسموحة طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو”  ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.

 

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