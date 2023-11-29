رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

بالرغم من أن سورة الإخلاص ورد الأمر بها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، وحثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على قرائتها وكونها من أذكار الصباح والمساء وعقب كل صلاة إلا أن هناك أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص.

أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

فضل سورة الإخلاص

ورد من فضل سورة الإخلاص، أنّها من أعظم سور القرآن الكريم، لا سيما أنها تشتمل على توحيد الله -تعالى- وتوحيد أسمائه وصفاته، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على عظم فضلها، ويمكن بيان بعض فضائلها فيما يأتي:

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1- تساوي ثلث القرآن الكريم في المعنى والأجر: إذ إنّ ممّا يدل على عظم فضل سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن الكريم في المعنى والأجر، مصداقًا لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(أَيَعْجِزُ أحَدُكُمْ أنْ يَقْرَأَ في لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ قالوا: وكيفَ يَقْرَأْ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ قالَ: قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ).

2- حبّ سورة الإخلاص سببٌ لمحبة الله تعالى: وذلك مصداقًا لما رُوي عن عائشة -رضي الله عنه- أنها قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا علَى سَرِيَّةٍ، وكانَ يَقْرَأُ لأصْحَابِهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بقُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: سَلُوهُ لأيِّ شيءٍ يَصْنَعُ ذلكَ؟، فَسَأَلُوهُ، فَقالَ: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وأَنَا أُحِبُّ أنْ أقْرَأَ بهَا، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أخْبِرُوهُ أنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ).

3- سببٌ للوقاية والحماية من الشرور: حيث رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أوى إلى فراشِه جمَع كفَّيْهِ ثمَّ نفَث فيهما وقرَأ فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثمَّ يمسَحُ بهما ما استطاع مِن جسدِه يفعَلُ ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ)، وهي من السور التي تحصّن قارئها من كيد الشيطان، فقد رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوِّذتينِ حينَ تُمسي وتصبحُ ثلاثَ مرَّاتٍ تَكفيكَ من كلِّ شيءٍ).

5- سببٌ لنيل قصرٍ في الجنة: فقد وعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قارئ سورة الإخلاص بقصرٍ في الجنة، حيث قال: (من قرأ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} حتى يختمَها عشرَ مراتٍ بنى اللهُ له قصرًا في الجنَّةِ).

6- يستجيب الله -تعالى- للداعي بأسمائه الحسنى الواردة في السورة: فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ الدعاء بسورة الإخلاص مُستجاب، وذلك مصداقًا لما رواه بريدة الأسلمي رضي الله عنه: (سَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو وهو يقولُ: اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ. قال: فقال: والذي نفسي بيدِه لقد سألَ اللهُ باسمِه الأعظمِ الذي إذا دُعيَ به أجابَ وإذا سُئِلَ به أعطى).

تعدل ثلث القرآن

جاءت العديد من نصوص الحديث النبوي الشريف الصريحة التي تُشير إلى أنّ السورة التي تعدل قراءتها قراءة ثلث القرآن هي سورة الإخلاص، ومن تلك الأحاديث ما أورده البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- حيث روى: (أنَّ رجلًا سمع رجلًا يقرأُ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يُردِّدُها، فلمّا أصبح جاء إلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكر ذلك لهُ، وكأنَّ الرجلَ يتقالُّها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: والذي نفسي بيدِهِ، إنّها لتعدلُ ثُلثَ القرآنِ).

أسماء سورة الإخلاص

مع أنّ المشهور في تسميتها والمتعارف عليه أنّ اسمها سورة الإخلاص فقط، وهي سورة مكيّة كما نقل أغلب المفسرون ذلك، إلا أن لسورة الإخلاص عدّة أسماء على النحو الآتي:

سورة الإخلاص؛ وقد سميت بسورة الإخلاص لأنّ محور الحديث فيها يرجع إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وتنزيهه عن جميع النقائص، وتبرئته عن الشرك، كما أنّها تُخلّص المسلم الذي يقرأها بيقين من الشّرك، وبالتالي تخلّصه من النار.

سورة التفريد؛ لأنّها تُفرد الله -تعالى- بالخلق والعبادة

سورة التوحيد؛ لأنّها تشتمل على توحيد الله تعالى

سورة النّجاة؛ لأنّ من قرأها يُصبح وليًا من أولياء الله الصالحين

سورة الولاية؛ لأنّ قارئها يعدُّ من أولياء الله

سورة الأساس؛ لأنّها اشتملت على أساس الدين الإسلامي أو أصوله التي هي توحيد الله -تعالى- بأنواعه.

أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

حكم قراءة سورة الإخلاص بعدد معين في وقت معين

قراءة سورة الإخلاص لها فضل خاص ثابت في الأحاديث، ولا حرج على المسلم في قراءتها بأي عدد شاء في أي وقت شاء، لكن لا تشرع قراءتها بعدد معين في وقت معين على وجه القربة والسنية إذا لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ما في الكتاب من الصحيح ما روي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. والحديث في الصحيحين، ولفظ مسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة كان أحب إلى الله عز وجل من ألف فرس ملجمة مسرجة في سيبل الله ـ أخرجه الخلال من قرأ: قل هو الله أحد ـ إحدى وعشرين ألف مرة، فقد اشترى نفسه من الله عز وجل، وهو من خاصة الله عز وجل، أخرجه الخلال. من قرأ: قل هو الله أحد ـ مائتي مرة غفر الله له ذنوب مائتي سنة ـ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. ورد في فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام، قال أبو ذر: وهل يعرفنى جبريل يا رسول الله؟!، قال النبي: يا أبا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال: أتعرف أبا ذر يا جبريل؟، فقال لي جبريل: وكيف ﻻ أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه، قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟، قال: عرفته بكثرة قراءته قل هو الله أحد.