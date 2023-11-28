الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قبل الصمت الانتخابي، حملة السيسى تواصل لقاء المصريين بالخارج

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي.فيتو

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددًا من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، وفى بداية اللقاء عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا. كأحد الخبراء في مجال شؤون المصريين في الخارج.

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وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المصريين في الخارج هم قوة مصر الناعمة، وأن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالجاليات المصرية خارجا عن طريق إطلاق المبادرات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في مواقفها للحفاظ على استقرار الدولة، وأن المصريين في الخارج يعدوا صورة مصر، وأن قوة مصر الداخلية تنعكس عليهم خارجا.

من جانبه عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، في مشهد مشرف للدولة المصرية.

وفي نفس السياق، أكد المصريون في الخارج على حرصهم الشديد على عمل مؤتمرات توعوية بأهمية الإدلاء بصوتهم الانتخابي، وأنه واجب وطني، لاستكمال مسيرة التنمية في مصر، وأنهم دائما يقفون بجانب بلادهم وظهر ذلك جليا في 30 يونيو، للتأكيد على أمن واستقرار البلاد.

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الجاليات المصرية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

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