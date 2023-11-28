الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور (صور)

ندوة تثقيفية بمحافظة
ندوة تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

نظمت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بدمنهور برئاسة محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية ببندر دمنهور  ندوة تثقفية بمدرسة عمر الوكيل الثانوية بنات وتناولت شرح واجبات الفتيات بهذة المرحلة والحفاظ على حقوقهن وحقوق وطنهم ومستقبلهم هم وذويهم وتفسير بعض التساؤلات.

ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو
ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو
ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو
ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو

وكان ذلك بحضور حمدى سلام مدير الإدارة التعليمية رشا فايد مدير المدرسة وهيام الشريف  مدير وحدة تكافؤ الفرص وأميمة المسيرى مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ  البحيرة وامل زكريا قطب - عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية الأطفال.

ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو
ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو
ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو
ندوة تثقيفية بعنوان"الحكاية حكاية وطن" بدمنهور، فيتو

وقامت مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بشرح معنى حب الوطن والدفاع عنه ضد أى عدو من المطالب الأساسية التي يجب أن يحرص عليها كل شخص، وكيف يترجم هذا الحب إلى أفعال من جهد كبير وسعى لتحقيق طموحاتهم لتمكين أنفسهم اولًا ليكونوا قادرين على التأثير فى مجتمعهم للحفاظ على أفضل المكاسب الإيجابية لأجيال  تحرص على المشاركة في تطوير المجتمع والنهوض به  وذلك بحضور عدد كثيف من الطالبات وقيادات المدرسة.

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دمنهور ندوة تثقيفية وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة ندوة البحيرة

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