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رياضة

زمالك 2005 يفوز على المقاولون بثنائية

ناشئين الزمالك، فيتو
ناشئين الزمالك، فيتو

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، في  المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين. 

أحرز هدفي الزمالك كل من، عمار ياسر وأحمد خضري.

وشهدت المباراة مستوى مميز من لاعبي الزمالك على مدار الشوطين، أثمر عن فوز الفريق بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 27 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأحمد مجدي المدرب المساعد، على حضور المباراة لمتابعة لاعبي فريق 2005 للوقوف على مستواهم، كما شهدت المباراة حضور أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب الشباب.

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ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملًا للمهمات.

بطولة الجمهورية للناشئين المقاولون العرب زمالك 2005 عبد اللطيف أبورجيلة محمد عبدالله ملعب عبد اللطيف أبورجيلة

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