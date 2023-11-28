مصرع فتاة ألقت نفسها أسفل عجلات المترو في محطة الشهداء
لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء ، مما تسبب فى توقف حركة القطارات لحين رفع الجثة.
تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات إخطارًا من الخدمات الميدانية يفيد بمصرع فتاة أسفل عجلات مترو محطة الشهداء اتجاه حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.
وتبين بالفحص أن الفتاة 20 عاما ألقت بنفسها أسفل المترو بمحطة الشهداء اتجاه حلوان، مما أسفر عن مصرعها وتم رفع الجثة واستئناف حركة مترو الأنفاق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.