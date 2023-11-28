الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

5 آلاف كوبون شراء سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في قنا

نائب قنا،فيتو
نائب قنا،فيتو

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، استلام مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 5000 كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بقنا، بحيث يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية وذلك بحضور ابراهيم عطي الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والمحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا وعلاء سليمان مدير العلاقات العامة بالبنك الزراعي بقنا.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ قنا، بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقًا لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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وأضاف عمر، أن البنك الزراعي المصري بصدد تقديم عدد من الأجهزة الكهربائية بواقع ( 50 ثلاجة، 50 غسالة، 50 بوتاجاز ) لدعم الفتيات المقبلات علي الزواج من الاسر الاكثر احتياجا بمحافظة قنا.

كما أثنى إبراهيم عطية، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعي والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في كافة مجالات التنمية، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر إحتياجًا بالمحافظة، معربًا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الإجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر إحتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بقنا، أنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقًا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الإجتماعي لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

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البنك الزراعي المصري الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا مديرية التضامن الاجتماعي بقنا

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