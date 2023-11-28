السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد المقرات الانتخابية بمركز المحمودية للوقوف على جاهزيتهم

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة بالبحيرة، بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز المحمودية، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، وبناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة والوقوف على جاهزيتها فنيًا وإداريًا لاستقبال الناخبين.

جاء ذلك بحضور العميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس على زيد - رئيس الوحدة المحلية، ومحمد الكفراوي - مدير إدارة التربية والتعليم بالمحمودية وحمدي عوض - مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية.

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حيث شدد السكرتير العام المساعد،على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة، برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية،مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل بالداخل، مشيرا إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تشارك بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة.