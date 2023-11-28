الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تعلن عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية بدمنهور

المدرسة الدولية بدمنهور،
المدرسة الدولية بدمنهور، فيتو

أعلنت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور رضا حجازى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور، بمقر مدرسة طه حسين الإعدادية لتكون هي الأولى من نوعها على أرض دمنهور والثانية على أرض البحيرة بعد المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

تتقدم نائب محافظ البحيرة، بخالص الشكر والتقدير  للدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستجابته لمطالب المحافظة بإنشاء مدرسة دولية بدمنهور لتكون منارة تعليمية جديدة وصرح تعليمي عملاق بعاصمة البحيرة، ونواة للتوسع في إنشاء المزيد من تلك المدارس على ارض البحيرة تلك المحافظة الواعدة والضاربة بجذورها في التاريخ.

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كما تقدمت بالشكر لتعليم البحيرة بقيادة يوسف الديب، وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بنطاق المحافظة لجهودهم المضنية والكبيرة في تبوء قطاع التعليم بالبحيرة مكانته بين جميع المحافظات، والعمل على تعليم وتخريج جيل واعد مستنير متسلح بالعلم والمعرفة، والقيم الوطنية وحب الوطن، ليعمل الجميع تحت راية مصرنا الغالية بكل حب وتفان.

أشارت الدكتورة نهال بلبع، على أهمية دور التعليم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات،والمدارك العلمية للطلاب في كافة المجالات ليكونوا قادرين على المشاركة الإيجابية فى مجتمعهم ووطنهم ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، وكذا دور المدارس في تنمية الوعي، والقيم الإيجابية في شخصية أبنائنا الطلاب، مؤكدة على جهود المحافظة فى العمل على تطوير  والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

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تعليم البحيرة إفتتاح انشاء اول

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