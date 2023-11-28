الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

ندوة تثقيفية بعنوان حكاية وطن بمدرسة عمر الوكيل الثانوية بنات في دمنهور

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

نظمت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بدمنهور برئاسة محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية ببندر دمنهور ندوة تثقفية بمدرسة عمر الوكيل الثانوية بنات.

 وتناولت الندوة شرح واجبات الفتيات بهذة المرحلة، والحفاظ على حقوقهن وحقوق وطنهم ومستقبلهم هم وذويهم وتفسير بعض التساؤلات.

جاء ذلك بحضور حمدى سلام مدير الإدارة التعليمية، رشا فايد مدير المدرسة، وهيام الشريف  مدير وحدة تكافؤ الفرص، وأميمة المسيرى مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة امل زكريا قطب - عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية الأطفال.

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وقامت الدكتورة امل زكريا، بشرح معنى حب الوطن والدفاع عنه ضد أى عدو من المطالب الأساسية التي يجب أن يحرص عليها كل شخص، وكيف يترجم هذا الحب إلى أفعال من جهد كبير وسعى لتحقيق طموحاتهم لتمكين أنفسهم أولًا، ليكونوا قادرين على التأثير فى مجتمعهم للحفاظ على أفضل المكاسب الإيجابية لأجيال تحرص على المشاركة في تطوير المجتمع والنهوض به، وذلك بحضور عدد كثيف من الطالبات وقيادات المدرسة.

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