تحديد الأحوزة العمرانية الأبرز، ماذا طلب رؤساء اللجان النوعية من مدبولي؟

كشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس اليوم.

ووصف النائب اللقاء بأنه كان مثمرا، في إطار اللقاءات الدورية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، تحدث بصراحته المعهودة وشفافية مطلقة، بينما تناول رؤساء اللجان كل فيما يخص ملفه.

وأوضح أن الاجتماع كان مطولا لأن الأحداث حاكمة، ورؤساء اللجان نقلوا لرئيس مجلس الوزراء، شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على أدائهم في إدارة أزمة غزة والقضية الفلسطينية.

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وأشار السجيني، إلى أن أغلب حديث رؤساء اللجان كان منصبا على أن يتم أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات الناء، مراعاة حسن التطبيق وإنجاز هذا الملف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء رحب بأي ملاحظات من قبل رؤساء اللجان والنواب فيما يخص اللائحة التنفيذية.

وأكد أن هذه بادرة طيبة خاصة أن اللائحة التنفيذية من اختصاص السلطة التنفيذية وتأتي الرقابة اللاحقة للبرلمان على التطبيق، وتأتي هذه الدعوة المبكرة دليلا على التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة.

وأشار إلى أن رؤساء اللجان تحدثوا عن أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وإضافة النصوص اللازمة في قانون الزراعة حتى يتمكن المواطنون الذين حصلوا على قبول طلبات التصالح من استصدار قرارات الإحلال والتجديد، وهو مطلب إنساني.

وتناول الاجتماع المطالبة بأهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، واستكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والبدء في تطبيق رسوم النظافة الجديدة والتي لا تمثل عبء على المواطن، لأنها رسوم متدرجة تبدأ من 2 جنيه كحد أدنى، وأنه طالب بأن يكون تطبيق هذه الرسوم لاحق بعد تسكين شركات الجمع وتقديم الخدمة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر حتى يشعر المواطن شعر بخدمة الشركة الجديدة المتعاقد معها في منطقته، ويكون لديه القبول والطمأنينة والرضا في سداد حصته في نظافة شوارع بلدهن وهذه الرسوم قليلة ومتدرحة وفقا لشريحة الكهرباء تبدأ من 2 جنيه وحد أقصى 40 جنيه.

وقال رئيس محلية النواب: كما تحدث رؤساء اللجان كل فيما يخصه، الزراعة عن القمح والمحاصيل والأسمدة، والصناعة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات في أراضي الولاية الخاصة بالصناعة، والجميع تحدث عن ضبط الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص أزمة السكر.

وطالب أحمد السجيني، من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعادة تفعيل اللقاءات الدورية التي يعقدها مع رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب ومع الوزير المعني بذات الملف، لمناقشة الملفات التي تخص كل مجال على حدة.