الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء التعاقد مع المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

مسابقة 30 ألف معلم،
مسابقة 30 ألف معلم، فيتو

انطلقت اليوم أعمال التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين بالدفعة الأولى بمسابقة 30 ألف معلم من أبناء البحيرة، حيث تابع  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال التعاقد والتي تمت اليوم بمديرية التربية والتعليم مع المعلمين الجدد بعدد 4 قطاعات.

وتضم تلك القطاعات وادي النطرون والنوبارية والتحرير (ويشمل إدارات كوم حمادة وإيتاي البارود والتحرير) وقطاع أبو المطامير ويشمل إدارات (أبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات).

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حيث تمت الأعمال بسهولة ويسر، من خلال اللجان المختصة وتستمر ولمدة ثلاثة أيام حتى بعد غد الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.


هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجان واستقبال المعلمين بديوان المديرية بمدينة دمنهور، وذلك على النحو التالي غدا الاربعاء 29 نوفمبر القطاع الخامس حوش عيسى ويشمل إدارات (بندر ومركز دمنهور – المحمودية – الرحمانية – شبراخيت)، والخميس 30 نوفمبر القطاع السادس مركز كفر الدوار ويشمل (بندر ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو وأبوحمص).
 

وتهيب المديرية بالالتزام بما يلي الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقًا للقطاع المحدد بعاليه مع إحضار صورة من الأوراق التالية (صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) – صورة المؤهل الدراسي – صورة من الخدمة العامة أو الموقف من التجنيد).

هذا وجه وكيل مديرية التعليم بالمحافظة بتقديم كافة التيسيرات لهم، مقدما التهنئة لجميع المعلمين الجدد، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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البحيرة وكيل تعليم البحيرة مسابقة 30 الف معلم محافظة البحيرة وادى النطرون

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