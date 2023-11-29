الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من منزل في الأزبكية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين في منطقة الأزبكية. 

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من منزل أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

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بداية الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه للسرقة من داخل مسكنه، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد يحيى زغلول رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، وتم ضبط المتهم وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

 

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه قام بالدخول إلى مسكن المجني عليه عن طريق تسلق سور العقار، واستولى على مشغولات ذهبية كانت بحوزته، ثم قام بالتصرف بها بالبيع لدى عميله

وتم ضبط المتهم الثاني وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلًا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

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-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

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