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أخبار مصر

الأكاديمية الوطنية للتدريب والقومي للأمومة والطفولة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين (صور)

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للأمومة،فيتو

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالأمس الاثنين 27 نوفمبر 2023، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأمومة في مصر، حيث يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ الأنشطة المشتركة.


وقع البروتوكول د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام لمجلس القومي للأمومة والطفولة، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية والمجلس.


وقالت د. رشا راغب إن هذا التعاون يعكس حرص الأكاديمية على دعم جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجال حماية ورعاية الطفولة، مضيفةً أن الأكاديمية تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب وتطوير القدرات، ولديها القدرة على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تساهم في تنمية قدرات العاملين بالمجلس.


وأشادت د. رشا راغب بالدور الذي يقوم به المجلس في تعظيم الحقوق الخاصة بالطفل والأم، والدفاع عنهما في إطار القانون والدستور، مبرهنةً بجهود المجلس التي كان لها أثر كبير في التوعية بخطورة مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث والتنمر والزواج المبكر، وغيرها.

 

كما أكدت "راغب" أن الأمهات كانت لهن نسبة كبيرة في المشاركة بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، سواء تلك المخصصة للمرأة أو البرامج الأخرى المختلفة.

ومن جانبها أشادت المهندسة نيفين عثمان بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية، والاستفادة من الكوادر البشرية المدربة وتبادل الخبرات فيما يخص الأم والطفل، موجهة الشكر والتقدير  إلى د.  رشا راغب لتعاونها المثمر مع المجلس؛ بما يعود بالنفع على مصلحة الأم والطفل.

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وأضافت "عثمان" أن المجلس يعمل على تنفيذ عدة مبادرات هامة، وأن المجلس بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية سيعزز من التدريب على هذه المبادرات التفاعلية لضمان الاستمرار والاستدامة؛ إدراكًا من المجلس بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية من تمكين وتأهيل العنصر البشري وصناعة قادة المستقبل باعتباره من المراكز الرائدة في تحقيق متطلبات التنمية البشرية في مجال الإدارة وريادة الأعمال.


عن المجلس القومي للأمومة والطفولة
المجلس القومي للأمومة والطفولة هو هيئة حكومية مصرية تختص بحماية حقوق المرأة والطفل، وتهدف إلى النهوض بوضع المرأة والطفل في مصر، وضمان حقوقهم ورعايتهم، وأُنشئ في عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لعام1988.

 

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب البرامج التدريبية الطفولة والأمومة المجلس القومى للأمومة والطفولة المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب

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