الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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سياسة

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: صياغة قانون الإجراءات الجنائية قريبا

مناقشة قانون الإجراءات
مناقشة قانون الإجراءات الجنائية،فيتو

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ومقرر اللجنة الفرعية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

جاء اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة للوصول لصياغة نهائية.

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الانتهاء من صياغة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية 

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.

الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الاجتماعات المقبلة

وأكدت اللجنة أنه جاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليها نهائيًا في الاجتماعات المقبلة.

تشكيل لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

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