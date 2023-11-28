الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية بإدفو فى أسوان (صور)

اجتماع محافظ أسوان،فيتو
اجتماع محافظ أسوان،فيتو

 التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمهندس محمد العنانى ممثل الشركة المالية والصناعية المصرية، وهى إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتسويق الأسمدة وحامض الكبرتيك، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، وعبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار.

حيث تناول اللقاء التجهيز والإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة استثمارية تتجاوز 3 مليارات جنيه، وتوفر 4 آلاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل دائمة و3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

Advertisements

ومن جانبه طالب اللواء أشرف عطية الشركة التي ستنفذ هذا المشروع الواعد بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسوانى من أجل المساهمة في خفض نسب البطالة، وخاصة أن المحافظة تتوفر فيها الكفاءات والعاملة الماهرة والتي لديها الخبرة في مجال صناعة الأسمدة.

أشار إلى أننا نعمل دائمًا على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع الشركة والمستثمر الجاد الذى له خبرة خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطى تكلفة المشروع، وخاصة أن هذه الشركة تتمتع بسمعة وخبر كبيرة في صناعات الأسمدة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو بمصر.

كما أكد أشرف عطية على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية، وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الاستثمار، وخاصة ترفيق المناطق الصناعية والمناطق المؤهلة للتصنيع.

 أوضح أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسوان استثمار أشرف عطية محافظ أسوان 100 فرصة عمل إدفو

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع مستويات الأداء وبحث المطالب لتطوير العمل (صور)

محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا لمناقشة استقبال أفواج سياحية (صور)

رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسوان لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

محافظ أسوان يلتقى نائب عمدة تشانج تشون الصينية (صور)

الأكثر قراءة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

3 أهداف وحالتا طرد، بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الفئات المعفاة من أعباء التأمين الصحي الشامل

تخفيف عقوبة حبس زوج المذيعة أميرة شنب لـ 6 شهور في واقعة عقر كلب

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 إجراءات لا تعرفها عن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية