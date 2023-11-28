الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان يتابع مستويات الأداء وبحث المطالب لتطوير العمل (صور)

اجتماع محافظ اسوان،فيتو
اجتماع محافظ اسوان،فيتو

 عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا مع موظفى وأعضاء إدارة المكتب الفنى، وذلك بحضور أسماء برجاس مدير المكتب الفنى، وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على مناقشة آليات العمل والجهود المبذولة داخل الإدارة، بجانب بحث ودراسة الرؤى والمقترحات والأفكار اللازمة للتطوير واجتياز العقبات للارتقاء بمستويات الأداء.

 أشار إلى أهمية هذه الإدارة ودورها فى إعداد وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل دورى لتضم المعلومات الشاملة عن كافة الملفات والتحديات الخاصة بالمحافظة بمختلف قطاعات العمل فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، بالإضافة إلى دورها فى التعامل مع جميع المكاتبات الإدارية الواردة والصادرة بين المحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية.

Advertisements

أوضح محافظ أسوان أن ذلك يتيح الفرصة أمام المسئولين وعلى رأسهم المحافظ للتعامل السريع وإتخاذ القرارات والإجراءات السليمة واللازمة لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام مع دعم جهود التنمية بمختلف المجالات.

 

 كما كلف اللواء أشرف عطية مدير المكتب الفنى بالتنسيق مع مدير الموارد البشرية بسرعة إعداد مذكرة تفصيلية عن أهم المطالب والاحتياجات اللازمة لدعم المكتب الفنى سواء على مستوى الأدوات والأجهزة الحديثة أو على مستوى الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة فى مختلف مجالات العمل لضمان تنفيذ المهام والتكليفات فى وقت قياسى وبالجودة المطلوبة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسوان العمل أهم القرارات الحكومة التنمية ادارة الموارد البشرية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا لمناقشة استقبال أفواج سياحية (صور)

بعد تحويل قصتها إلى فيلم تسجيلى، محافظ أسوان يكرم السيدة ست أخواتها ويلبى مطالبها (صور)

نائبة محافظ أسوان تتفقد مشروعات المجزر العمومي والمنطقة الصناعية (صور)

محافظ أسوان يلتقى نائب عمدة تشانج تشون الصينية (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدبولي بشأن خطة الحكومة للتعامل مع أزمة السكر

جيش الاحتلال يعلن إصابة عدد من الجنود في انفجار عبوة ناسفة في شمال غزة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

تجربة طوارئ بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور)

إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث اليوم

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

رئيس أركان الاحتلال يعترف: الجيش والاستخبارات فشلوا في الـ7 من أكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية