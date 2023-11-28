حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث اليوم

تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم.



وأوضحت الحملة، أنه في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، للتواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث، اليوم، الثلاثاء



ويقوم رئيس الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي بعرض آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبل.

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وفي السياق عقدت الجاليات المصرية بالخارج عدد من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية وإعلان التأييد والدعم للمرشح وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

-نظمت الجالية المصرية في أمريكا مؤتمر جماهيري حاشد، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصريه فى الساحل الشرقى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر

- كما نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأييدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- أيضا نظمت الجالية المصرية في جنيف، مؤتمر جماهيري دعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

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