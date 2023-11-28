تحقيقات موسعة بعد العثور على جثة شخص مقتول داخل شقته في الجمالية

صرحت نيابة الجمالية الجزئية، بدفن جثة شخص عثر عليه مقتول داخل شقته بدائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الأهالي مفاده بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بجروح في الرأس بعد التعدي عليه بآلة حادة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

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