الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

براءة مُتهم من الإتجار في الهيروين بدار السلام

محكمة جنايات القاهرة،فيتو
محكمة جنايات القاهرة،فيتو

 برأت محكمة جنايات القاهرة المتهم زكريا.م مما أسند إليه من حيازة الهيروين للإتجار فيه، بمنطقة دار السلام.

استندت المحكمة في حكمها إلى عدم وجود دليل قاطع على أن المتهم كان يحوز الهيروين بقصد الإتجار فيه، كما أن المتهم كان بصحبة شخص آخر سبق مُحاكمته بتهمة الإتجار في المخدرات، وهو ما يثير الشك حول صحة التهمة المنسوبة للمتهم، كما أن من غير المقبول عقلًا ولا يُستساغ منطقًا أن يتواجد المُتهم وآخر سبق مُحاكمته لقيامه في الطريق العام عيانًا جهارًا بالإتجار في المواد المخدرة عارضها على المارة دون ثمة حذر أو حيطة.

Advertisements

 

َعقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

الاتجار فى الهيروين الاتجار بالمخدرات السجن المؤبد جوهر الهيروين شرطة دار السلام عقوبة حيازة المخدرات محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

القضاء على أخطر بؤرة مخدرات فى بولاق الدكرور بمضبوطات 21 مليون جنيه (صور)

بسبب مقطع فيديو على فيس بوك، حبس شخص بحوزته سلاح أبيض على الدائري

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 831 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

سقوط 315 تاجر مخدرات و34 متهما بأعمال البلطجة وهارب من المراقبة

حبس 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام والشروق (صور)

السجن عام لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري بالعجوزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدبولي بشأن خطة الحكومة للتعامل مع أزمة السكر

جيش الاحتلال يعلن إصابة عدد من الجنود في انفجار عبوة ناسفة في شمال غزة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

تجربة طوارئ بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور)

إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث اليوم

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

رئيس أركان الاحتلال يعترف: الجيش والاستخبارات فشلوا في الـ7 من أكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية