الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

استمرار لقاءات المصريين بالخارج المؤيدة للمرشح السيسي (صور)

فعاليات المصريين
فعاليات المصريين بالخارج لدعم المرشح السيسي، فيتو

 عقدت الجاليات المصرية بالخارج عددا من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية وإعلان التأييد والدعم للمرشح، وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

نظمت الجالية المصرية  في أمريكا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية فى الساحل الشرقى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر.

- كما نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأيدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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- نظمت الجالية المصرية في جنيف، مؤتمرا جماهيريا داعما للمرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

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