حماية المستهلك: ضبط 38 طن سكر حجب عن التداول، وإحالة المحتكرين للنيابة العامة

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقة ( شبرا ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها، وذلك في إطار استمرار جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

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جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق

وصرح إبراهيم السجيني رئيس الجهاز أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.



وأكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.



وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.



وفي هذا الإطار شكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة أسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

مأموريات جهاز حماية المستهلك على منطقة شبرا

- وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق ( شبرا )، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوى عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 39 محضرا وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.



- يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 128 محضرا على مستوى المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و2.1 طن سكر بقنا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:

- 38.1 طن سكر (حجب عن التداول )

- 346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 1.8 طن مصنعات لحوم ( غير صالحة للاستهلاك الآدمي)

- 2.1 طن أرز ( مجهول المصدر )

- 1.5 منتجات غذائية ( مجهول المصدر )

- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.



- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.