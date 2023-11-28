وكيل "تعليم دمياط" يتابع استعدادات لجان انتخابات الرئاسة بالمدارس

أجرى "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمدرسة نصر المتبولى الابتدائية المشتركة.

وكيل تعليم دمياط يتابع جاهزية المدارس للانتخابات الرئاسية

وتفقد "وكيل الوزارة" تجهيزات المدرسة من تخصيص حجرات الطابق الأرضي بما يتناسب مع كبار السن وتهيئة جميع الطرقات والخدمات لذوي الهمم وتأمين الأبواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة ودورات المياه، بالإضافة إلي توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة باللجنة، مشددا بضرورة ظهور كافة المدارس بالمظهر اللائق.

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وأكد "وكيل الوزارة" أن معالي ا.د المحافظ، تتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتجهيزات اللجان الانتخابية بالمدارس ووجهت بإزالة كافة العوائق والصعوبات والتأكد من جودة وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والاكتفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة وضرورة نظافة المدارس ومحيطها وخلوها من التجمعات أو الحاويات أو صناديق القمامة بالإضافة إلى عدم تواجد الباعة الجائلين بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.

وعلى جانب آخر تفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد عمر عبد العزيز الشافعي الإعدادية، والتي تعمل فترة مسائية بمدرسة نصر المتبولي الابتدائية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها، وأوص الطلاب بالاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة المدرسية.