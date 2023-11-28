الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المهندسين تعقد ورشة عمل تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات ولوحات التوزيع

المهندس الاستشارى
المهندس الاستشارى أحمد الشناوي،فيتو

انطلقت على مدار يومي فعاليات الجزء الثانى من ورشة العمل التى تنظمها لجنة التدريب بشعبة الهندسية الكهربائية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشارى أحمد الشناوي- وكيل الشعبة، تحت عنوان "تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات ولوحات التوزيع"، حاضر فيها المهندس أحمد يونس- خبير صيانة واختبار الكابلات والمحولات بشركة أبوظبي لتوزيع الكهرباء.

شعبة الهندسية الكهربائية بنقابة المهندسين


  وخلال كلمته الافتتاحية، أشار المهندس الاستشارى أحمد الشناوى، أن هذه الورشة تأتى استكمالًا للورشة الأولى التى تم عقدها خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الحالي تلبية لرغبة الكثير من المهندسين، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية تسعى بكل جهد إلى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للارتقاء بمستوى أداء المهندسين ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وإعدادهم بشكل جيد، وتزويد حديثى التخرج بالمهارات اللازمة وتمكينهم من التكيف مع متطلبات سوق العمل الحديثة من خلال توفير برامج تدريبية تطويرية لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم.

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   وأوضح "الشناوي" أن الورشة في جزئها الأول تناولت المحولات والاختبارات التي تتم عليها قبل دخول الخدمة في الشبكة الكهربائية، وأن الجزء الثانى يتناول الكابلات الأرضية وكيفية اختبار الكابلات قبل إطلاق الجهد عليها، حيث إنه من المعتاد تحويل الخطوط الهوائية الموجودة بجوار المبانى السكنية إلى خطوط أرضية، كما تتطرق الورشة إلى الطرق الحديثة للكشف عن أعطال الكابلات.

 

أنواع وتركيب واختبار المحولات


  من جانبه أوضح المهندس أحمد يونس، أن الورشة تتطرق لعدة موضوعات، من أهمها مكونات وأنواع وتركيب واختبار المحولات، وكذا أنواع عزل المحطات الكهربائية بغرض الصيانة جهد 11 كيلو و33 كيلو، بالاضافة إلى أنواع الصيانة المختلفة للمحولات والكابلات ولوحات التوزيع، مثل الصيانة التنبؤية والوقائية، والصيانة المبنية على الفحص الدوري. 


  وأضاف "يونس" أن الورشة تستعرض أيضًا تركيب المحطات بأنواعها، مثل محطات التوزيع 11 كيلو فولت/ 415 فولت ومحطات 132 كيلو فولت/11 كيلو فولت، وكذلك مقدمة في الأمن والسلامة قبل البدء فى صيانة المحطات الكهربائية وكيفية عمل صيانة بدون قطع التيار الكهربائى، والصيانة الشاملة للمحولات الكهربائية جهد 33 كيلو فولت/ 11 كيلو فولت.

 

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شعبة الهندسية الكهربائية نقابة المهندسين أنواع وتركيب واختبار المحولات لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية

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