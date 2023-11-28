الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

قافلة سكانية لخدمة أهالى قرية سرنباي في البحيرة

حملة سكانية بالبحيرة
حملة سكانية بالبحيرة

 نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، قافلة سكانية بقرية سرنباي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.
  

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 تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ 468 حالة (107 باطنة،83 أطفال، 42 أسنان، 61 نساء وتوليد، 17 تنظيم أسرة، 93 تحاليل، 65 اعتلال كلوى وفحص الثدي  من مبادرة صحة المرأة) بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان ( دور الوحدات الصحية بالقرى لسلامة المواطنين )

تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة إرشادية عن مرض السعار وطرق الوقاية منه وعمل توعية للمواطنين بأهمية التأمين الصحي على الماشية من خلال صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

كما تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتم تجريع عدد 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بعمل مسابقة لكرة القدم بنادي مركز شباب سرنباى، وتقديم فقرات عن حب الوطن بالإضافة الي مشاركة قصر ثقافة المحمودية وتقديم ورش عمل تدوير الخامات ورسم ومسرح العرائس، وتم عقد ندوة حول (بناء الأسرة من بناء المجتمع والأوطان ) من خلال إدارة الأوقاف. 

كما تم خلال القافلة تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات القمامة بقرية سرنباى والقرى المجاورة وتم رفع 30 طنا.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

 

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حملة قافلة البحيرة سرنباي ابوحمص

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