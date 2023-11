عاصي الحلاني، المطرب اللبناني يدخل عامه الرابع والخمسين.. البداية من "صوت الفن".. قدم 20 ألبومًا..ولا تزال رحلة التألق مستمرة

يحتفل المطرب والملحن اللبناني الكبير محمد مزين الحلاني الشهير بــ"عاصي الحلاني" بعيد ميلاده الـ 53، فهو من مواليد 28 نوفمبر من عام 1970، لُقب بـ “فارس الغناء العربي” نسبةً لعشقه الكبير للفروسية و تقديرًا لمسيرة موسيقية تخطت الثلاثين عامًا قدم خلالها عشرات الألبومات ومئات الأغنيات التي تنوعت ما بين الرومانسي والدرامي والوطني.

مسيرة المطرب عاصي الحلاني فى 30 عاما

بدأ أولى خطواته الفنية فى عُمر الـ18 من خلال مشاركته فى برنامج إكتشاف المواهب الشابة “استوديو الفن” واستطاع أن يقتنص جائزة فضية في اللون الفلكلوري بالبرنامج، ومن ثم التحق بالمعهد العالي للموسيقى في لبنان ليتلقى فنون الموسيقي بشكل أكاديمي.. وأطلق أول ألبوماته وفي بعنوان “يا هلا” الذي ضم عدة أغنيات أبرزها ؛ عتابا، شط الهوي، هوارة، وهديلي.. ومن بعده أطلق ألبومين عام 1992 وضم أغاني لاقت نجاح جماهيري كبير كـ “محلانا سوى سوى” و“الدلعونا”.. ثم توالت نجاحاته وقدم 20 ألبوما استحوذ على الأكثر مبيعا خلال فترة التسعينيات.

و خلال العام 1999 حصل عاصي الحلاني على جائزة مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون من فئة أفضل أغنية عربية عن ألبوم “أحلى العيون”.

واستكمال عاصي الحلاني أرشيفه الفني وجعله أكثر تنوعًا بدخول 2000، وافتتح العام بإصدار ألبوم يحمل اسم “كيد عزالك” الذي احتوى على أكثر أغنيات إستماعًا فى لبنان والوطن العربي وهى: بحبك وبغار، هذا مو عدلـ مجنون، تسلملي عيونك، آه منك، والمهرة… ثم تابع 2001 وأطلق ألبوم عطر المحبة والذي تضمنت أغنيات توقيع الأول كملحن بجانب كونه مطربا.

و من بعده الكثير من الألبومات والأغنيات السينجل الناجحة منها؛ القرار، تهانينا، عاشق هالجمال، سيدتي،فرصة عمر، قدام عيون، قولي جاي، حبيبي ياللي ناسيني، يمكن، أنا عطشان، غاب شمس النهار، وطني الغالي، ياريتني أنا ولا أنت، يا رجعتلك، لبناني، بالعربي، وينك حبيبي، صعب المرحلة، أمان.

كما قدم ألبوما وظنيًا لاقي استحسانا جماهيريا ونقديا كبيرا وجاء معنونا بـ: “قوتنا بوحدتنا” الذي ضم “جايين فلسطين، بعدك ساكن، بيروت عم تبكي، شمس العامل، صامدون، ليل الوطن، يا أمي، وعابد أرض بلاده، وع الأرض نساوم”، واقتنص عاصي الحلاني جائزة الموريكس دور لأفضل مطرب مرتان.

وكما بدأ من برنامج المواهب، حرص عاصي أن يقدم يد العون للمواهب الشابة وشارك كمقيم ومدرب للأصوات الغنائية الشابة في الموسم الأول من برنامج The voice بنسخته العربية، واستمر مع برنامج "The voice" بموسمه الثاني والثالث، وفى عام 2020 انتقل عاصي الحلاني من لجنة تحكيم ذا فويس إلى لجنة التحكيم في برنامج المسابقات الغنائي الخاص بالأطفال وشارك فى The Voice Kids إلى جانب كل من نانسي عجرم ومحمد حماقي.



إلى جانب المجال الفني فإن عاصي الحلاني لديه عدة إهتمامات، فهوعضو ببرنامج الغذاء العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وسفيرًا للنوايا الحسنة في برنامج العيش في لبنان، أما عن حياته الشخصية فتزوج عام 1995 من ملكة لبنان السابقة وعارضة الأزياء كوليت بوليس، ولديه ثلاث أبناء "ماريتا، دانا، والوليد، وحرص عاصي على إدراجه اثنين من أبنائه بالوسط الفني وقدم لهما كل سُبل العون حتى احترف كل من ماريتا والوليد مهنة الغناء وأصبح لكل منهما أغنياته الخاصة.