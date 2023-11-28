منتخب ألمانيا يصعد لنهائي كأس العالم للناشئين

نجح منتخب ألمانيا في حسم موقعة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عاما بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما 3-3، اليوم الثلاثاء، في سوراكارتا الإندونيسية.

وبلغ منتخب ألمانيا نهائي هذه المسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1985 الافتتاحية.

نهائي كأس العالم تحت 17 عاما

ويلاقي منتخب ألمانيا في المباراة النهائية المقررة يوم السبت القادم، الفائز بين فرنسا ومالي التي تقام لاحقا على ملعب ماناهان أيضا.

تفاصيل مباراة ألمانيا والأرجنتين

وتقدّمت ألمانيا عبر باريس برونر (9)، قبل أن يرد مهاجم ريفربلايت أغوستين روبرتو بثنائية (36, 45+4). لكن برونر عادل الأرقام في الشوط الثاني (58)، قبل أن يمنح زميله ماكس مورشتيدت بلاده التقدّم مجددًا (69).

Advertisements

وفي الوقت المحتسب البدل عن ضائع، حقق روبرتو الهاتريك فارضًا ركلات الترجيح (90+7)، ورافعًا رصيده إلى 8 أهداف على رأس قائمة الهدافين.

وأهدرت الأرجنتين أول ركلتي ترجيح في ظل تألق الحارس كونستانتين هايده، مقابل ركلة ضائعة لألمانيا التي منحها برونر، لاعب بوروسيا دورتموند، مجددًا بطاقة التأهل.

وتصدّرت المانيا مجموعتها بثلاثة انتصارات على المكسيك ونيوزيلندا وفنزويلا، ثم أقصت الولايات المتحدة 3-2، وإسبانيا 1-0، قبل اضافة الأرجنتين إلى لائحة ضحاياها.

أرقام عن كأس العالم للناشئين

ويتفاخر المنتخبان بامتلاكهما معًا سبعة ألقاب لكأس العالم للكبار في كرة القدم، لكن اللقب العالمي على مستوى تحت 17 عامًا أظهر بأنه هدف صعب لألمانيا والأرجنتين التي خسرت آخر ست مباريات لها في نصف نهائي البطولة.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد. واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.