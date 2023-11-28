الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات الأجنبية واستخدامها فى النصب بمدينة نصر

ضبط تشكيل عصابى،فيتو
ضبط تشكيل عصابى،فيتو

ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على  تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات الأجنبية واستخدامها فى النصب بمدينة نصر .

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول، سائق "له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد إستخدامها فى عمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والإتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية وإتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

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و عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" -  جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

 

 وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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