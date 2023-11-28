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رياضة

تعرف على تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

 أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز، اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 7 من الدوري الممتاز.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: كمال السيد

في خط الدفاع: محمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدى النقاز

في خط الوسط: محمد دسوقي ومحمد بيومى ومحمد عبد السميع

في خط الهجوم: ياو أنور ومروان حمدى وعمرو الساعى

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي، في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتقام على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

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أرقام إيهاب جلال أمام بيراميدز وباتشيكو 

 وتشير الأرقام إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، واجه فريقه السابق بيراميدز، 12 مرة على مدار مشواره التدريبي.

وواجه إيهاب جلال صاحب الـ56 عامًا، الفريق السماوي بيراميدز، وهو مدربا لـ5 فرق "مصر للمقاصة، إنبي، المصري، الإسماعيلي، فاركو".

وفاز إيهاب جلال على بيراميدز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 6، وأحرزت الفرق التي دربها 16 هدفا بينما تلقت شباكه 19 هدفا.

على الجانب الآخر، واجه إيهاب جلال، نظيره البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز 3 مرات سابقة، خسرها جميعا.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبو 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

 

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الاسماعيلي بيراميدز إيهاب جلال الدوري الممتاز إستاد الدفاع الجوى

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