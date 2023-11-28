الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

وفد سياحى أوروبي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي يزور محافظة
وفد سياحي يزور محافظة المنيا، فيتو

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرص القيادة السياسية على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي من خلال وضع خطط واستراتيجيات للتنشيط السياحى وتسخير كافة الإمكانيات والاستغلال الأمثل للموارد والمقومات السياحية التي تتفرد بها مصر مما ساهم بشكل كبير في جذب السائحين من مختلف بقاع العالم على اختلاف جنسياتهم.

وأضاف المحافظ أن المنيا تحظى بالعديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، مشيرا إلى استقبال المحافظة وفدًا سياحيًا أوروبيًا قادمًا من دول (إنجلترا ــ فرنسا ــ ألمانيا)، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار (بنى حسن ـ تونا الجبل ـ تل العمارنة)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

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كما أشار المحافظ، أن المنيا تضم مناطق أثرية من عصور تاريخية مختلفة منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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