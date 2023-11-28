الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

جولة تفقدية لاصطفاف المعدات والسيارات في أسوان (صور)

معدات وسيارات الوحدة
معدات وسيارات الوحدة المحلية بأسوان،فيتو

 تفقد السكرتير العام بأسوان المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بتفقد بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

 وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات، والمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبدالوهاب، وعضوية السيد سباعى، والمهندس ريمون راجح.

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 وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدات وسيارات في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو، أما بالنسبة لليوم الثانى، والذى ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم استعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو 85، وأيضًا 109 معدات وسيارات تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

 أشار إلى أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

 

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أسوان اصطفات معدات مواجهة الازمات الأزمة الوحدة المحيلة أشرف عطية محافظ أسوان

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