حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في الإسكندرية
شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة .
يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة شركات تعبئة السكر.
أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على شركات تعبئة السكر.
قامت إدارة العجمى التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن الأتى:
تحرير محضر تصرف عدد ٥٢٠ شيكارة سكر بأحد شركات تعبئة السكر زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٦ طن سكر تجميع عدد ٦٨٠ شيكارة سكر زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم عدد ٩ بالتة سكر عبوة البالتة ٢٠ كيس زنة الكيس واحد كجم باجمالى ١٨٠ كجم ليكون إجمالى كميات التجميع أكثر من ٣٤ طن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
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