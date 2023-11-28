الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 31 بندقية آلية وطبنجة وذخائر و200 طربة حشيش بـ 6.1 مليون بسوهاج

ضبط 31 بندقية آلية
ضبط 31 بندقية آلية وطبنجة وذخائر، فيتو

نجحت أجهزة الأمن فى سقوط أخطر اثنين من العناصر الاجرامية لتجارة الاسلحة بحوزتهما  31 بندقية آلية وطبنجة وذخائر و200 طربة حشيش بـ 6.1 مليون بسوهاج .

 

 

 

        
 

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويج المواد المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

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و تم إستهدافهما وضبطهما وهما: (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (29 بندقية آلية - 910 خزينة لبندقية آلية) مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة نصف نقل.
 

و  (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سوهاج أول.. وبحوزته (2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 11 خزينة لبندقية آلية – 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - 4500 قرص لمخدر التامول). 
 

 بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6,100,000) مليون جنيهو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الاتجار فى الأسلحة النارية ترويج المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات

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