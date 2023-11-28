رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بهضبة الأهرام ( صور)

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.



وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع بالقطاع بالبوابة الثانية وبمناطق ( ل، ح، ن، و، ص، ه‍ ) وشوارع الجيش والضغط العالي، وقد أسفرت عن رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية بالشارع ورفع كل حالات الإشغالات.

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غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات هيئة النظافة والتجميل في رفع المخلفات وتجريد ورفع كفاءة النظافة بعدد من قطع الأراضي والطرق الرئيسية بالبوابة الثانية في إطار جهود تحسين مستوى النظافة.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط سلع تموينية مدعمة بالجيزة

وفي حملة سابقة لمديرية التموين، تم ضبط مخالفات بإجمالي ٢٢ طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم، وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.



حملة تموينية مكبرة بالتعاون بأبو النمرس

وشن مسؤولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتي:



تم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق استيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والقرى.