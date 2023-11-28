الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات بينهم بمنشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم بمنشأة القناطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

كانت أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

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كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.

 

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