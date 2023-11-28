الاستماع لأقوال المبلغين في واقعة العثور على جثة شاب بالأميرية

تستمع نيابة الأميرية لأقوال المبلغين في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته في الأميرية.

وتبين من التحريات أن الشخص لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات



وتبين من التحقيقات أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب.



تلقت مباحث القاهرة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة في ظروف غامضة دائرة قسم شرطة الأميرية.

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وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة لشخص يدعى عبدالله.س يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية فضلًا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتويات مسكنه لتستبعد الشرطة فرضية السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.