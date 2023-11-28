الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا لمناقشة استقبال أفواج سياحية (صور)

محافظ اسوان يلتقى
محافظ اسوان يلتقى سفير جورجيا، فيتو

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سفير دولة جورجيا بمصر ميخائيل تيجيشفيلي، وذلك ضمن اهتمام المحافظة المتواصل باستقبال الوفود الزائرة لها سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية والثقافية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

وتم الاتفاق على فتح المجال أمام استقدام الأفواج السياحية من دولة جورجيا، مع إقامة إتفاقية تآخى بين مدينتي أسوان وسفانيتى للتشابه في المقومات السياحية والاقتصادية والثقافية.

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وخلال اللقاء أستعرض اللواء أشرف عطية المقومات الإقتصادية والسياحية والإستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان، وخاصة أنها تتميز بتنوع فى المنتج السياحى مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمى.

أشار إلى السعي الجاد لإستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضًا من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم فى حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية.

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، وإطلاعه على كافة المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة، وهو الذى دفعه للإهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع إتفاقية التأخى، والتى سترتكز عناصرها على الجوانب السياحية والإستثمارية، معربًا عن سعادته بأنه بزيارة محافظة أسوان ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية  .

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا،تعبيرًا وإعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين.

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أسوان السياحة سفير جورجيا الاستثمار

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