الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

96 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات اليوم بالبورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة  المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ثاني جلسات الأسبوع، بإجمالي 96 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات اليوم بالبورصة، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82 % عند مستوى 25.433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 30125 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73 %  عند مستوى 10653 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 0.14 % عند مستوى 5.122 نقطة، وصعد مؤشر " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان " بنسبة 0.44 %  عند مستوى 7.537.37 نقطة. 

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البورصة المصرية، فيتو 

 

المؤشر الرئيسي  EGX30

 يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 25.848.75 نقطة  حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 2500 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25500 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 25000 نقطة - 25500. 

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البورصة المصرية، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 يتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 5.133.95  نقطة  حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

التحليل الفني، فيتو 

 

حركة تداولات الأسبوع الماضي 

 جاءت حركة التعاملات بشكل ضعيف حيث لم يتم تسجيل عدد عمليات تداول بشكل كبير بختام تعاملات الخميس بالبورصة المصرية، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

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عمليات التداول بختام تعاملات البورصة المصرية 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82%  عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50 % عند مستوى 5.058.73 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 00.79 % عند مستوى 7436.47 نقطة. 

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