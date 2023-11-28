الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

ضمن مبادرة إيد بإيد، 5 آلاف كوبون مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

محافظ المنوفية رئيس
محافظ المنوفية رئيس البنك الزراعى المصري، فيتو

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصري والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن المبادرة الوطنية " إيد بإيد " التى أطلقها البنك الزراعى المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، والأستاذ سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وعادل عبدالمنعم رئيس منطقة الوجه البحري بالبنك الزراعى المصري، وخالد بدر الرئيس التنفيذى لمجموعة الاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي واللواء إيهاب زويل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمن  وعصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعى فرع المنوفية، ومحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى فرع المنوفية، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعى وشيم الجمل مدير العلاقات العامة بالبنك الزراعى وعدد من قيادات البنك.


حيث رحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مثمنا الدور الوطنى للبنك الزراعى المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديدمن المبادرات الرائدة لتطوير قري الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم  ، ومؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 5 آلاف كوبون مواد غذائية


وخلال اللقاء، أشار محافظ المنوفية إلى استلام عدد 5 آلاف كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بقيمة إجمالية مليون جنيه كمساهمة من البنك الزراعى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتك الفئات المستحقة،  على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى والتضامن الاجتماعى  لتحديد الحالات المستحقة.


وخلال اللقاء، تبادل المحافظ الحوار مع رئيس البنك الزراعى المصري حول كيفية التعاون وبحث إمكانية توقيع بروتوكول لاستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للبنك الزراعى وتعظيم الإستفادة القصوى  في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية  تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


من جانبه أكد رئيس البنك الزراعى المصري حرص البنك على تعزيز أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطنى كون الزراعة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
 

وفى نهاية اللقاء، تبادل محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعى المصري الدروع كهدايا تذكارية تقديرا للتعاون المثمر والمساهمة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للاسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعى  ، مؤكدا استمرار التعاون للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بالمحافظة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حياة كريمة رئيس البنك الزراعي المصري مديرية التضامن الاجتماعي مصر 2030

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