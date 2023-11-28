أيمن قطامش: بتوجيهات من السيسي توفير 9 مكاتب لتوفير فرص عمل للشباب

قال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة بعنوان " مبادرة مهنتك مستقبلك"، والتى تقدم تدريب الى ما يقرب من قامت بتدريب نحو 7000 من الشباب والفتيات، من خلال 27 سيارة متنقلة في مختلف قرى ومحافظات من أجل حياة كريمة للمواطنين.

توفير فرص تدريب للشباب في القرى الخاصة

وأوضح قطامش، خلال حواره بفضائية dmc،: أن فكرة مبادرة مهنتك مستقبلك جاءت من خلال التوفير في فرص عمل للشباب وكيفية تأهيلهم للمهن خارج مصر وداخل مصر، وتم إطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك عام 2019، وعملت حياة كريمة على توفير فرص تدريب للشباب في القرى الخاصة بهم عن طريق المبادرة من خلال سيارات التدريب المتنقلة بقرى "حياة كريمة" لتعليم الشباب مهن مختلفة.

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وأكد أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، على أن مبادرة مهنتك مستقبلك استطاعات ان تخفيض نسبة البطالة من 13.2% عام 2013 إلى 7% عام 202".

وأشاد أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، بدور الرئيس السيسي في إطلاق المبادرات التي تساعد المصريين فى ايجاد فرص عمل، بالإضافة الى توجيهه بضرورة توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسبةً البطالة، لذا خصص مايقرب من 9 مكاتب يتبعون وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب خاصة في مهن الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.